EVLİLİK TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR; 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DÜNYA EVİNE GİRDİLER - Son Dakika

ŞİŞLİ'de, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 8 çift, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanıyor. Bugünü kendileri adına unutulmaz kılmak isteyen birçok çift, evlenmek için sevgililer gününü tercih etti. Çiftlerin, hayatlarını birleştirecek imzayı atmak için bugünü seçmeleri nedeniyle Şişli'de nikah yoğunluğu yaşandı. Şişli Evlendirme Dairesi'nde, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 8 çiftin nikahı kıyıldı.

Kuyumculuk yapan Arda Geçer ile öğretmen Nirvana İskeçe de evlenmek için '14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. 10 aylık birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar veren çift, şahitlerin ve yakınlarının huzurunda dünya evine girdi. Nikahı kıyan evlendirme memuru Derya Şahin, çifte evlilik cüzdanını vererek mutluluklar diledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi yetkileri de sevgililer gününe özel kahve fincanı takımı hediye etti.

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özellikle seçtiklerini belirten Arda Geçer "14 Şubat bir mutluluk vesilesidir, sevgililer günüdür. Biz bugünü nikahla taçlandıralım dedik. Ondan dolayı da eşimle beraber bugünü seçtik. İster istemez hediye de bire düşüyor. O açıdan bakarsanız o da önemli. Ben ikisinin birleştiğini düşüneceğim daha çok. Biz Hristiyan'ız, bizim kilise düğünümüz de 23 Nisan'da. Aldığımız tarihler hem güzel olsun istedik hem de unutulmasın istedik" dedi.

Nirvana İskeçe ise "Dünyada da kutlanan özel bir gün. Ben bugünü istedim eşimden. O da sağ olsun kabul etti. Bugünü taçlandıralım dedik mutluluğumuzla beraber. Herkes bugünü tercih etmeli diye düşünüyorum. Aynı zamanda evlilik günümüzü de unutmamış olacağız. 23 Nisan'da kilise düğünümüz var. O dünya açısından çok önemli, çocuk bayramı. Bugün de dünya açısından çok önemli. İkisi de bayram neticede." diye konuştu.