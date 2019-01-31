Evlilik Teklif Etmek İçin, En Az 100 Tl Bütçe Ayrılıyor!

GittiGidiyor'un verilerine göre; gül yaprağı, balon, konfeti ve mum gibi ürünleri bir arada sunan evlilik teklifi paketlerinin satışı şubatta aylık ortalamanın 3 katına çıkıyor.

En fazla satışın 26-30 yaş aralığındaki kullanıcılara yapıldığını belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Paketleri yüzde 85 oranında erkek kullanıcılarımız alıyor. Tek alışverişle hızlı ve kolay bir şekilde ortamda romantizm etkisi yaratacak hazırlığı yapabiliyorlar" diyor.

ORTALAMA 100 TL BÜTÇE AYRILIYOR

Romantik paketlerin yüzde 85 oranında erkek kullanıcılar tarafından satın alındığını belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, trendi şöyle değerlendirdi: "Evlilik teklifi etmek isteyenlerin Sevgililer Günü'nü değerlendirdiğini görüyoruz. Öyle ki, geçen yılki verilere baktığımızda şubat ayında hazır olarak satılan evlilik paketi satışları aylık ortalamanın 3 katına çıkıyor. Bu yıl da benzer satış rakamlarının yakalanacağını düşünüyoruz. Paketleri yüzde 85 oranında erkek kullanıcılarımız alıyor. Tek alışverişle hızlı ve kolay bir şekilde ortamda romantizm etkisi yaratacak hazırlığı yapabiliyorlar. En fazla tercih edilen 100 TL'lik paketlerde gül yapraklarından romantik mesaj kartlarına kadar pek çok ürün bir arada bulunuyor."