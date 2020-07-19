Evlilik teklifi eğlenceye dönüştü...Sosyal mesafe hiçe sayılarak halaylar çekildi - Son Dakika

Evlilik teklifi eğlenceye dönüştü...Sosyal mesafe hiçe sayılarak halaylar çekildi

İSTANBUL - Beykoz'da arkadaşlarının evlilik teklifi için bir araya gelen bir grup vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp yol ortasında meşale yakarak hep birlikte halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da Yoros Kalesi mevkinde evlilik teklifi organizasyonu düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Evlilik teklifi etkinliğine katılanlar, 34 JK 6200, 34 RJ 6523, 34 YP 0670, 59 ZP 080 plakalı araçlarını yol ortasında park edip yüksek sesli müzik açtıktan sonra hep birlikte meşaleler yakarak halaylar çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar, hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular.

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte halay çektiği evlilik teklifinin eğlenceye dönüşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde onlarca kişi hep birlikte meşaleler yakarak halay çekiyor.