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Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı "kapattı" : 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü - Son Dakika

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı "kapattı" : 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü

27.08.2021 11:52
Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILARKurduğu online moda satış firmasıyla dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Mahmud Abdullah Kamani'nin iki oğlundan büyüğü olan Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Kurduğu online moda satış firmasıyla dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Mahmud Abdullah Kamani'nin iki oğlundan büyüğü olan Umar Kamani; bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Hem de son derece gösterişli bir şekilde.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı
2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE YÜZÜK

Babasının kurduğu şirketin yan dalı olarak bir yaş küçük kardeşi Adam ile birlikte Pretty Little Thing adlı markayı yaratan Umar Kamani, sevgilisi Nada Adelle'ye Monte Carlo Opera binasında düzenlediği sürpriz bir törenle evlilik teklif etti. Umar Kamani, sevgilisine tam 2 milyon dolar değerinde bir nişan yüzüğü verdi. Ama sürprizleri bununla sınırlı değildi.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

10 BİN TANE GÜL, 25 KİŞİLİK ORKESTRA

Provaları önceden yapılan evlilik teklifi ve nişan töreni sırasında opera binasında 25 kişilik bir orkestra da hazır bulundu. Umar Kamani'nin sahnede yapacağı evlilik teklifinin provaları da esprili bir şekilde gerçekleşti. Kamani, Adelle'ye "benimle evlenir misin" sorusunu tam 10 bin tane gülle süslenen salonda gerçekleşti.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

DAMADIN KIYAFETİ VE TAKILARI MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Gelin adayı Nada Adelle, kendisine hazırlanan sürpriz gecesi için, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan 2 bin 500 dolarlık beyaz bir elbise giydi. Parmağına 2 milyon dolarlık bir elmas yüzük takan nişanlısı Umar Kamani ise kelimenin tam anlamıyla "yürüyen bir servet" gibiydi. Kolunda 1 milyon dolar değerinde ünlü bir markanın imzasını taşıyan saat, üzerinde de yaklaşık 6 bin dolarlık yine ünlü bir firmaya ait takım elbise vardı.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

'EN SEVDİĞİM BİNADA, EN SEVDİĞİM ADAMLA'

Dünyanın en zengin ailelerinden birine gelin gitmeye hazırlanan Nada Adelle, o gece çekilen bazı videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Monte Carlo Opera Binası'nın ana salonundaki localardan birinde nişanlısı Umar Kamani ile objektiflere poz veren Adelle bir videosunu "Dünyada en sevdiğim binada en sevdiğim insanla. Gerçekten büyülü" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Umar Kamani'nin sevgilisine evlenme teklif ettiği anların ardından Kamani ve Adalle'in aileleri ve yakınları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi ve çiftin nişanını kutladı.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

KAPILARINI 142 YIL ÖNCE AÇTI

Evlilik teklifi ve nişanın gerçekleştiği Monte Carlo Opera Binası ise ülkenin en köklü tarihe sahip yapılarından biri. Mimar Charles Garnier'nin tasarladığı bina 1879'da kapılarını açtı. Monte Carlo Opera Binası, dönemin monarkı Prens Charles 3'ün emriyle Monte Carlo Casino'nun bir parçası olarak inşa edildi.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

KARDEŞİNİN 2017'DEKİ DÜĞÜNÜ İÇİN 1 MİLYON DOLAR HARCANDI

Şimdi bütün gözler çiftin tarihi henüz açıklanmayan düğününe odaklandı. Çünkü büyük olasılıkla Umar Kamani ile Nada Adelle'in düğünü hazırı sayılır bir miktara düzenlenecek. Bunun önündeki örnek ise kendisinden bir yaş küçük kardeşi Adam Kamani ile eşi Charlotte'un düğünü. Adam ve Charlotte Kamani, 2017 yılında İtalya'da Como Gölü yakınlarında giderleri 1 milyon doları bulan bir törenle evlendi.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

KAMANİ AİLESİ NADA'YI ÇOKTAN BENİMSEDİ

Bu arada Nada Adelle'in çoktan Kamani ailesi tarafından benimsendiği de sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıktı. Umar Kamani'nin 57 yaşındaki babası Abdullah ile 55 yaşındaki annesi Aisha, ailelerine yeni katılacak olan Nada'yı çoktan benimsedi. Aisha Kamani, sosyal medya sayfasında sık sık Umar ve Nada ile çekilen fotoğraflarını paylaşıyor.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı

MİLYARDER EŞLER KULÜBÜ

Umar Kamani'nin annesi Aisha da erkek kardeşinin eşi Charlotte da "milyarder eşler kulübü"nün üyeleri. Aisha Kamani, sürdürdüğü lüks yaşamı gözler önüne seren sosyal medya paylaşımlarıyla biliniyor.  Aisha Kamani'nin gelini Charlotte Kamani de tıpkı kendisi gibi lüks hayatını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Charlotte'un Tayland tatilinde havuzda kahvaltı ederken çekilen bu pozu da sosyal medyada oldukça uzun süre konuşulmuştu.

Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı
Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı kapattı : 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü

Monte Carlo, Evlilik, Opera, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Evlilik teklifi için yüzlerce yıllık binayı 'kapattı' : 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü - Son Dakika Magazin


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