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Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar
6 saat önce
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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