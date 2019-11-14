Son Dakika Haberleri: Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar
Son Dakika Güncel Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar - Son Dakika

Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar

6 saat önce

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.

Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar, System.String[]

Dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Ürgüp-Üç güzeller mevkiinde evlilik teklifi yapan bir kişi burada bulunan ahşap yürüme yolunu yaktı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp-Üç güzellerde kız arkadaşına evlilik teklifi eden bir kişi burada bulunan ahşap yürüyüş yolunu yaktı. Yürüyüş alanın yandığını gören kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, yürüyüş yolunda çıkan yangın Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Polis ekipleri her yerde yürüyüş yolunu yakıp kaçan şüphelileri arıyor. - NEVŞEHİR

Türkiye, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick'ten boşanma kararı aldı
Türkiye'yi sarsan engelli gence işkence olayında gencin annesi konuştu: Görüntüleri izleyince yere yığıldım Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlilik teklifi yapayım derken ünlü yürüyüş yolunu yaktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]