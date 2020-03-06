Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti - Son Dakika

KAYSERİ'de Kazım Şimşek (54) evlilik teklifini reddeden sevgilisi Suna Ç'yi (47) tabanca ile ateş ederek yaralayıp, aynı silahla yaşamına son verdi. Kızı Gülay Şimşek (27) 8 ay önce ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürülen Kazım Şimşek, o dönem, "Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım" demişti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Suna Ç.'nin merkez Melikgazi ilçesi TOKİ 8'inci Etap Asilevler'de oturduğu evde meydana geldi. Kazım Şimşek, iddiaya göre sevgilisi Suna Ç. ile konuşmak için evine gitti. Şimşek, Suna Ç'ye evlenme teklifinde bulundu. Şimşek, olumsuz cevap alınca Suna Ç.'ye tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Şimşek, tabancısını çıkarıp Suna Ç'ye ateş etti. Şimşek, ardından da aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, bacağından vurularak yaralanan Suna Ç.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırdı. Kazım Şimşek'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek'in cesedi de evde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.

KIZINI DA SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

Kazım Şimşek'in, geçen yıl 31 Temmuz'da Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde iş çıkışı eve giderken, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından öldürülen Gülay Şimşek'in babası olduğu ortaya çıktı. Kazım Şimşek, o dönem DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur" demişti.