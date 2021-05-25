Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü - Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü

25.05.2021 17:35

Pakistan'da varlıklı bir aileden gelen 26 yaşındaki Zahir Jadoon, evlilik teklifini reddeden 26 yaşındaki genç kadın Zayra Zulfiqar'ı silahla vurarak öldürdü. Öte yandan, Jadoon adlı şahsın Instagram hesabı üzerinden devamlı olarak silahlı fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı.

Pakistan'da 26 yaşındaki genç kızın ölümüyle sonuçlanan olay, dünya gündemine oturdu. Pakistan'da sosyeteye mensup bir ailenin çocuğu olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Zahir Jadoon, İngiltere'de hukuk okuyan ve bir yakınının düğünü için Pakistan'a giden yaşıtı Zayra Zulfiqar adlı genç kızla tanıştı. İkili bir süre sonra arkadaşlıklarını iletti ve Jadoon, genç kıza ilgi duymaya başladı. Ancak Zayra Zulfiqar, Zahir Jadoon'ın duygularına karşılık vermedi.

Dünya bu cinayeti konuşuyor! Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı acımadan öldürdü

EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ÖLDÜRDÜ

Zahir Jadoon'ın bir süreden bu yana hazırlığını yaptığı evlilik teklifini genç kıza ilettiği ancak hayır yanıtı aldığı öğrenildi. Jadoon'ın hayır yanıtı almasının ardından genç kızı silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Dünya bu cinayeti konuşuyor! Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı acımadan öldürdü

POLİSLERE DURUMU ANLATMIŞ

Zayra Zulfiqar'ın öldürülmeden günler öncesinde Jadoon'dan kaçırılma ve ölüm tehditleri aldığını birkaç polise aktardığı ancak polislerin konuyla ilgili herhangi bir önlem almadığı iddia edildi.

Dünya bu cinayeti konuşuyor! Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı acımadan öldürdü

OLAYDAN SONRA KAÇTI

Üniversite öğrencisi Zayra Zulfiqar'ın ölümünün ardından Jadoon ve arkadaşı sırra kadem pastı. Bir süre kaçan Zulfiqar, geçtiğimiz günlerde Pakistan polisine giderek, cinayeti itiraf etti. Gözaltına alınan Zulfiqar'ın ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Zayra'nın babasının Pakistan başbakanı Imran Khan'a direkt olarak yaptığı adalet çağrısının ardından soruşturmanın daha da ilerletildiği kaydedildi.

Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü

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Son Dakika Dünya Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (14)
  • İnsan: Yetersizliğini silah ve güneş gözlüğü ile tamamlamaya çalışan eksik kişilikler hangi milletten olursa olsun kaosa neden oluyor. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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