Evlilik teklifini reddettiği kueninin saldırısına uğrayan Emine hemşire böbreğini kaybetti - Son Dakika
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Evlilik teklifini reddettiği kueninin saldırısına uğrayan Emine hemşire böbreğini kaybetti

27.10.2022 12:17

Karaman'da evlilik teklifini reddettiği teyzesinin oğlu Hüseyin B.'nin silahlı saldırısına uğrayan hemşire Emine A., bir böbreğini kaybetti. 9 saat süren ameliyatta 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı belirtilen Emine A.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihara kalkışan Hüseyin B.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

24 Ekim günü saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsüne muavinlik yapan Hüseyin B., elinde çiçekle aile sağlığı merkezine gidip platonik aşk beslediği teyzesinin kızı hemşire Emine A.'ya evlilik teklif etti, ret cevabı alınca da oradan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden Emine A.'nın odasına gelen Hüseyin B., kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş etti.

İNTİHARA KALKIŞTI

Ardından silahın namlusunu kendi göğsüne çevirip tetiği çekerek intihara kalkıştı. Yaralanan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorlar yaptı. Kuzenler çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ''Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...'' yazan Hüseyin B.'nin sosyal medya hesaplarında da Emine'nin baş harfi olan E.'yi omzuna kesici aletle yazdırdığı fotoğrafı paylaştığı görüldü.

Evlilik teklifini reddedince cani adam tarafından saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti

AMELİYATTA 3 KEZ KALBİ DURMUŞ

Emine hemşirenin kaldırıldığı hastanede 9 saat süren ameliyat boyunca 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı, 1 böbreğinin de alındığı öğrenildi. Ameliyatta 37 ünite kan verilen, birkaç organı daha hasar gören Emine A.'nın entübeden çıkartılıp uyandırıldığı, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hüseyin B.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Evlilik teklifini reddedince cani adam tarafından saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Evlilik teklifini reddettiği kueninin saldırısına uğrayan Emine hemşire böbreğini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlilik teklifini reddettiği kueninin saldırısına uğrayan Emine hemşire böbreğini kaybetti - Son Dakika
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