Evlilik terapisi de çare olmadı

Koçak, 2009 yılında evlendiği Yeşilkaya'nın çocuk konusunda da ilgisiz ve sevgisiz olduğunu, sürekli kendisini suçlar şekilde davrandığını belirtti. Oyuncu, evliliğini kurtarmak için evlilik terapistine gittiğini ancak bunun da sorunlarına çare olmadığını söyledi. Koçak, 100 bin lira tazminat, 1500 lira nafaka, Ankara'daki daire ve banka hesaplarındaki 280 bin lirayı talep ederken, Yeşilkaya iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.