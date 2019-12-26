Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te çevre illerden davet ettikleri 13 kişiyi, evlilik vaadiyle kandırarak 400 bin lira değerinde ziynet eşyası alan 15'i kadın 25 kişi yakalandı.

Gaziantep'te kurulan dolandırıcılık şebekesi, iddiaya göre 3 ay boyunca çevre illerde bulunan işbirlikçileri aracılığı ile evlenmek isteyen vatandaşları Gaziantep'e çağırdı. Gelen mağdurlar, gelin adayının ailesi olarak tanıtılan kişilerle tanıştı ve ardından evlilik kararı alan taraflar nişan töreni düzenledi. Sahte isim kullanan şüphelilerin, nişan törenlerinde diğer şebeke üyelerini de yakın akraba olarak tanıttığı belirlendi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ YAPILMIŞ

Kandırdıkları vatandaşlar ile nişan töreninin ardından düğün alışverişi yapan şüphelilerin, başlık parası, ziynet eşyası ve düğün masrafları adı altında para aldıktan sonra damat adayının akrabalarıyla irtibat kurdukları, telefon hatlarını kapatarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

Bu yöntemle 13 kişiyi dolandıran şüpheliler, şikayetlerin ardından polis tarafından takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık şubesi bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin adreslerini belirledi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, 24 Aralık günü kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında bulunan ve dolandırılan kişilere gelin adayının annesi olarak tanıtılan sahte kaynana E.L. isimli yaşlı kadın, adliyeye elinde baston ile geldi. Şüpheli kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Benim suçum yok. Telefon kaydım varmış. Siz de inşallah benim gibi olursunuz" dedi.