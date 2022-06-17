Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e şehir dışından gelen bir vatandaşın evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. isimli şüphelilerin dolandırıcılık olayına karıştığını tespit eden ekipler, şüphelileri dün gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

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