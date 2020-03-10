Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'dan Gaziantep'e gelen ve bir kişiyle sahte nişan merasimi düzenleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nişan merasiminde çekilen görüntüden kimlikleri tespit edilen 6 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:15 Kaynak: AA
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