Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi - Son Dakika

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, telefonla irtibat kurdukları vatandaştan evlilik vaadiyle 7 bin 500 TL aldıkları belirlenen E.B, K.B, ve S.N isimli şahısların yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 19.06.2020 günü H.S isimli şahıs, telefonla irtibat kurduğu E.B isimli şahısla kendisini belirledikleri bir kişi ile evlendireceği konusunda anlaştığını belirterek, Simav'a gelen E.B, K.B ile Azeri uyruklu S.N isimli şahıslara 7 bin 500 TL. para verdiğini beyan edip bir daha göremediğini söylemiştir. Manisa ili Gölmarmara ilçesinde oldukları tespit edilen E.B, K.B, ve S.N yakalanarak, Simav ilçesinde tutanak gözaltına alınmış, haklarında yasal işlem başlatılmıştır.