Son Dakika Haberleri: Evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest kaldı
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Evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest kaldı

6 saat önce

Kocaeli'de internet üzerinden tanıştığı kadınlara evlilik vaadinde bulunup toplam 45 bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, System.String[]
Kocaeli'de internet üzerinden tanıştığı kadınlara evlilik vaadinde bulunup toplam 45 bin TL'sini dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. (32) isimli bir şahıs, internet üzerinden verdiği iş ilanı için arayan kadınlarla arkadaş oldu. Farklı günlerde tanıştığı iki kadın ile bir süre sonra sevgili olan şahıs, ikisine de evlilik vaadinde bulundu. Ağına düşürdüğü kadınlara babasının hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyleyen şahıs, 2 kadından toplam 45 bin TL para aldı. Şahsın sosyal medyadaki takipçi listesini açan kadınlardan birisi, listede gördüğü bir kadına mesaj göndererek kim olduğunu sordu. Kadının M.K.'nin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine 2 kadın da dolandırıldığını anlayarak şahıstan şikayetçi oldu. Gelen şikayetler sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında evlenme vaadiyle 2 kadını 5 bin TL dolandıran M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:29 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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