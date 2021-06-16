Evlilik vaadiyle kandırdığı emekli kadını 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı - Son Dakika

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 51 yaşındaki Z.A. adlı kadın, 37 yaşındaki T.K. adlı şahısla, tanıştıktan sonra ilişkileri ilerledi. İddialara göre T.K, talihsiz kadını evlilik vaadiyle kandırarak 135 bin TL başta olmak üzere çok sayıda eşyasını aldı.

EVLİ VE ÇOCUKLU ÇIKTI

11 Haziran'da polise başvuran Z.A., ocak ayında tanıştığı T.K. ile evlenmeye karar verdiğini, parasını kazançlı şekilde değerlendirebileceğini söylemesi üzerine bankada bulunan 90 bin TL emeklilik ikramiyesi ile 35 bin TL kredi çekip hesabına aktardığını, ayrıca beraberlikleri sırasında 7 bin 800 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve ikinci el laptop bilgisayar da aldığını, ancak evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Toplamda 135 bin TL dolandırıldığını belirten Z.A., şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, T.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.