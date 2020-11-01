Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
01.11.2020 09:49
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı Gaziantep'te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Emine teyzenin torunu Çınar Eren'in cansız bedenine ulaşıldı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim