Evlilik ve Aile Okulu Projesi - Son Dakika

KADEM Samsun Temsilciliğinin "Evlilik ve Aile Okulu Seminerleri" 22 Şubat itibarıyla başlayacak. Okul bünyesinde verilecek seminerlerde her hafta farklı uzmanlar eşliğinde evlilik ve aile konulu faydalı bilgiler aktarılacak.



KADEM Samsun Temsilcilik binasında verilecek seminerlerin ilki, "Evliliğe İlk Adım, Aile Olmanın Psikolojik Temelleri ve Aileyi Ayakta Tutan Ahlaki Değerler" konularıyla başlayacak. Seminer konularına göre farklı uzmanların eğitim vereceği Evlilik ve Aile Okulu'nda, Kişisel Sağlık, Ev Ekonomisi ve Çevre Bilinci, Bilinçli Medya Kullanımı gibi güncel konulara da yer verilecek.



Kur'an ve sünnet ışığında alan uzmanları eşliğinde aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun da ele alınacağı Evlilik ve Aile Okulu konusunda; KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı, "Evlilik ve Aile Okulu Seminerlerimizde çıkış noktamız; geleneğimizde ailenin ne denli önemli olduğunu, yeni aile kuracak gençlere, yeni evli çiftlere ve ailenin önemi konusunda bilgilerini tazelemek isteyen mevcut çiftlere aktarabilmek. Aile olmak sadece bir evde kadın erkek olarak tanımlanabilir fakat aile iki kişiden çok daha fazlasını ifade eder, eşler, çocuklar, akrabalar olarak çok daha geniş bir kurum olarak değerlendirilir, günümüzde en önemli konu; ailenin mevcudiyetini koruyabilmek, sağlıklı olarak devamını sağlamak, aile olmaktan çok, aile kalabilmeyi amaç edinmek. Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli kurum, dolayısıyla toplumumuzun güçlü olabilmesi, evliliklerin ve ailenin sağlıklı devamı için çalışmamız, aile kalabilmenin yollarını bulup, geliştirmemiz gerekiyor. 1 ay sürecek olan okulumuzda birbirinden değerli uzmanlarımız, katılımcılarımıza alanlarıyla ilgili çok faydalı bilgiler aktaracaklar, kayıtlarımız başladı, kontenjanımız sınırlı, 22 Şubat'ta ilk dersimiz başlamış olacak. Sonrasında da Anne Baba Okulu, Ebeveyn Seminerlerimizle aile eğitimlerimiz devam edecek" dedi.



22 Şubat- 22 Mart tarihleri arasında tamamlanacak olan seminerler kapsamında Evliliğe İlk Adım, Aile Olmanın Psikolojik Temelleri, Evlilik Süreci, Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri, Aileyi Ayakta Tutan Ahlaki Değerler, Evlilikte Maneviyat, Kur'an ve Sünnet Işığında Evlilik Hayatı, Evlilikte Uyum Mahremiyet, Evlilikte Aile ile İlişkiler, Ailede Bilinçli Medya Kullanımı, Sosyal Medyanın Aile Üzerindeki Zararlı Etkileri, Aile ve Ev Ekonomisi, Çevre ve Tüketici Bilinci, Evlilikte Kişisel Sağlık ve Ebeveyn Olmaya Hazır Mıyım, Çocuk Yetiştirmenin İncelikleri konularında katılımcılar derslere devam edecekler. - SAMSUN