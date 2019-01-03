Son Dakika Haberleri: Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı

Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de evlilik yıldönümü ve yılbaşı eğlencesi için büfeden 17 şişe içki çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'de evlilik yıldönümü ve yılbaşı eğlencesi için büfeden 17 şişe içki çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay 30 Aralık 2018 gecesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen büfe sahibi, içeriden 17 şişe içki ve kasadaki 20 TL paranın çalındığını görünce polis ekiplerine haber verdi.

Oturduğu mahalledeki büfeden alkol çaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, büfenin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, içeri giren şahsın raftaki içkileri ve kasadaki parayı aldıktan sonra kaçarak uzaklaştığını tespit etti. Olayın ardından kaçan inceleme başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, kaçan şahsın kimliğini belirledi. Hırsızlığın meydana geldiği mahallede oturduğu tespit edilen Ş.D.(43) isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evlilik yıl dönümü için büfe soydu

Emniyete götürülen şahsın yapılan incelemesinde 17 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, olay saatinde evlilik yıl dönümünü kutlamak için olay yerine yakın bir yerde olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Evlilik yıl dönümü ve yılbaşı eğlencesi için büfeyi soyduğu iddia edilen şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Polis, Kocaeli, 3. Sayfa
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