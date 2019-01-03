Son Dakika Haberleri: Evlilik Yıldönümünde İçmek İçin İçki Çaldı

Evlilik Yıldönümünde İçmek İçin İçki Çaldı

58 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Evlilik Yıldönümünde İçmek İçin İçki Çaldı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay 30 Aralık 2018 gecesi saat 04.55'te meydana geldi. Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki bir büfenin camını kırarak içeri giren şüpheli büfeden 12 şişe rakı, 5 şişe vodka ve 20 TL bozuk para çalarak kayıplara karıştı. Sabah büfeyi açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın daha önce 17 kez iş yerinden hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Ş.D.(44) olduğunu tespit etti.

Ş.D.'yi bulmak için çalışma başlatan ekipler, zanlının Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evine dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek Ş.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ş.D.'nin ifadesinde olayı gerçekleştirdiği gün evlilik yıldönümü olduğunu ve evlilik yıldönümü ile yılbaşı gecesinde içmek için içkileri çaldığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

Polis, Kocaeli, Derince, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu

Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi Tekerlekli Sandalyedeki Engelliye Silahlı Saldırı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:08:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlilik Yıldönümünde İçmek İçin İçki Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]