Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor - Son Dakika

TOKAT'ta eğitimini bırakıp, yufkacıda önce çırak sonra usta olan Alim Yıldırım (40), 2004'te eşi Hacer Yıldırım (36) ile birlikte 25 metrekarelik dükkan açtı. İş yerini açtıklarında yaşadıkları ekonomik sorunları atlatmak için evlilik yüzüklerini bile satan Yıldırım çiftinin iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor.

Tokat'ta yaşayan Alim Yıldırım, 1994 yılında ortaokul 2'nci sınıf öğrencisiyken okulu bırakıp, Niksar'da bir yufkacıda çıraklık yapmaya başladı. Daha sonra işinde ustalaşan Yıldırım askerlik görevini tamamladıktan sonra Hacer Yıldırım ile evlendi. 2 çocukları bulunan Yıldırım çifti, 2004 yılında Tokat'ta 25 metrekarelik bir dükkanda yufkacılık yapmaya başladı. İş yerini açtıktan bir süre sonra ekonomik zorluklar yaşayan çift, evlilik yüzüklerini satıp, un alarak, işlerini yürütmeye çalıştı. Yıldırım çifti, 2008 yılından sonra durumlarını düzelterek, 250 metrekarelik yeni iş yerine geçti. İşlerini büyüten Yıldırım çiftinin yanında şimdi 11 kişi çalışıyor.