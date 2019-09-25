Evliliklerinin 50. yılında duygulandıran tebrik

Birlik ve beraberliğe önem gösteren ve sık sık hemşehrilerini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bu kez içten ve samimi bir uygulamaya imza atarak, 23 Eylül Çan'ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında evliliklerinde 50. yılı tamamlayan çiftleri tebrik etti.



3 gün boyunca çeşitli programlarla kutlanan 23 Eylül Çan'ın kurtuluş yıl dönümü kutlamaları devam ederken, evliliklerinin 50. yılını kutlayan çiftleri Atatürk Şehir Meydanında misafir eden Belediye Başkanı Bülent Öz, çiftlere yakın ilgi gösterdi ve hediyeler takdim etti. Yarım asırlık evli çiftlerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Bülent Öz, "Dile kolay 50 yıl aynı yastığa baş koymak. Sabır ile, cefa ile, hoş sohbet ve kahkaha ile; kimi mutlu, kimi üzüntülü beraberce geçilen bir hayat. Bir yastıkta 50 yılı aşmış çiftlerimize ödüllerini takdim ettik" diye konuştu. - ÇANAKKALE