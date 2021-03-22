Evlilikte kız tarafına yapılacak harcamalara sınırlandırma getirdiler - Son Dakika

Siirt'in ileri gelen ailelerinden Duderanlar, evliliği teşvik etmek, ailelerin düğün sırasındaki mağduriyetini önlemek için kız tarafına yapılacak harcamaları sınırlandırma kararı aldı.

Siirt Basret Kur'an Kursu'nda bir araya gelen Duderan ailesinin mensupları, evlilik için yapılan taleplere sınırlama getirdi.

Alınan kararlar kapsamında, erkek tarafından 200 gram altın istenebilecek, gelinin ailesine masraflar için 10 bin lira verilecek.

Bu kararlara uymayanların düğününe ise kimse katılmayacak.

"Çok isabetli bir karar oldu"

Kanaat Önderi Bahattin Oran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, evlilik masraflarının, hem aileleri hem de evlenecek çiftleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Oran, "Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.' buyuruyor. Çok isabetli bir karar oldu. Rabb'im tamamına erdirsin." dedi.

"Gayemiz gençlerimizi evliliğe teşvik etmek"

Basret Kur'an Kursu Öğreticisi Hifzullah Oran da kararın, hem gençleri hem de aileleri rahatlatacağını belirtti.

Oran, "Ana gayemiz, gençlerimizi evliliğe ve aile hayatına teşvik etmek. Aile huzuru çok önemli. Biz de burada bu kararın oluşmasına öncülük ettik. Örnek olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Kanaat önderi Mehmet Tetik ise Siirt ve il dışında yaşayan tüm aile mensuplarının bu karara imza attığını aktardı.

Tetik, daha önce 300 bin lirayı aşan düğün masraflarının sadece 200 gram altın ve çeyiz masrafı ile sınırlandırıldığını dile getirerek, "İslam dini evlenip, yuva korunlara büyük önem veriyor. Biz de bu hassasiyet içinde evliliğin usullerini yeniden belirledik. Kararda başlık parası tamamen kaldırıldı. Şirani dediğimiz tatlı kaldırıldı. Alınan bu kararı uygulamayanların düğününe kimse katılmayacak." şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.