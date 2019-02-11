Evliya Çelebi'nin "Gençlik Suyu" Yatırımcısına Kavuştu

MUSTAFA ÇAVUŞ/ VEYSEL ALTUN - Evliya Çelebi
'nin "Seyahatname
"sinde "gençlik suyu" diye bahsettiği Ladik
Hamamayağı Kaplıcası, yapılan 20 milyon liralık yatırımla 60 odalı modern bir tesise kavuştu.
Uzun yıllar Ladik Belediyesi tarafından işletilen hamamda, kaplıcalardan yararlanılırken Ladik Akdağ Kayak Merkezi
ile ziyaretçi çeken ilçe, yapılan yatırımla termal turizmde de adından söz ettirecek.
Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde "gençlik suyu" diye bahsettiği Hamamayağı Kaplıcası, içeriğindeki zengin mineraller ve 38 santigrat derece sıcaklığı ile konforlu bir ortamda misafirlere hizmet vermeyi sürdürecek.
Hilas Termal
Otel Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun- Ankara
kara yoluna 3 kilometre uzaklıktaki tesisin 5 ay önce hizmet vermeye başladığını söyledi.
Yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla Ladik Belediyesi tarafından yenilenen tesisi 29 yıllığına kiraladıklarını ifade eden Dilmen, 10'u süit olmak üzere 60 odası, kapalı yüzme havuzu, SPA'sı, 300 kişilik restoranı, toplantı salonları olan tesiste aile havuzlarının da yer aldığını belirtti.
Burada 45 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Dilmen, bölge için de önemli bir yatırım olan tesisle termal turizmi canlandıracak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Şifa arayanlar için hijyen ve konforu bir arada sunduklarını dile getiren Dilmen, şöyle devam etti:
"Kaplıcamızın bilinen tarihi en az 500 yıllık. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde 'gençlik suyu' diye yer alıyor. Sudaki mineral birçok hastalığa iyi geliyor. Evliya Çelebi burayı ziyaret ederek Seyahatname'de kaleme almış. Biz de bu kaplıca suyunu araştırdık. Buradaki su eklem ağrıları, sinir sistemi ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Bölgeye dışarıdan çok fazla misafir geliyor. Kaplıca eskiden beri bilindiği için birbirlerine öneriyorlar. Burada şifa bulup gidiyorlar."
Kaplıcanın su sıcaklığı vücut ısısına yakın
Kaplıcanın, Akdağ Kayak Merkezi'ne de yakın olduğuna işaret eden Dilmen, "Ziyaretçilerimiz bu suda hem dinleniyor hem de şifa buluyor. Suyun sıcaklığı vücut ısısına çok yakın, 38 derece. Vatandaşlar bu suda 3-4 saat yorulmadan kalabiliyorlar. Kaplıcadan çıktıktan sonra o değişim, o ferahlık çok belli oluyor." diye konuştu.
Kaplıca suyunun aynı zamanda içilebilir olduğuna vurgu yapan Dilmen, şunları kaydetti:
"Bu su aynı zamanda içilebiliyor da. İçilince de şifa veriyor. Biz burada çayı onunla demliyoruz. İnsanlar beğenerek içiyor. Bu da suyun güzelliğinden geliyor. Termal suların birçoğu içilemez olduğundan bu su daha avantajlı."