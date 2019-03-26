Son Dakika Haberleri: Evliya Çelebi'nin Kütahya'sı ve Kütahya'nın Evliya Çelebi'si Sergisi ve Enstitü Müzesi" Açıldı

Evliya Çelebi'nin Kütahya'sı ve Kütahya'nın Evliya Çelebi'si Sergisi ve Enstitü Müzesi" Açıldı

1 saat önce

Kütahyalı seyyah Evliya Çelebi'nin doğumunun 408. anısına düzenlenen "Evliya Çelebi'nin Kütahya'sı ve Kütahya'nın Evliya Çelebi'si Sergisi ve Enstitü Müzesi" törenle açıldı.

Evliya Çelebi'nin Kütahya'sı ve Kütahya'nın Evliya Çelebi'si Sergisi ve Enstitü Müzesi
Kütahyalı seyyah Evliya Çelebi'nin doğumunun 408. anısına düzenlenen "Evliya Çelebi'nin Kütahya'sı ve Kütahya'nın Evliya Çelebi'si Sergisi ve Enstitü Müzesi" törenle açıldı.

Kütahya'nın sahip olduğu kadim kültür ve sanat değerlerinin yaşatılıp geleceğe aktarılmasında Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören, "Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu özellikle de Germiyan ve Osmanlı'dan günümüze aktarılan maddi ve manevi kültürlerle harmanlanan bir şehir kimliği Kütahya'da ön plana çıkmaktadır. Modern kültürün etkisi altında bozulmuş, kültür ve sanat eserlerinin asıl halini belgelemek, gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Olgunlaşma Enstitümüz önemli bir rol üstlenmiştir. Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuş bir il olmamız münasebetiyle de omuzlarımıza önemli görevler yüklenmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından DPÜ tarafından Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen Seyhan Konağı'nda hizmet verecek olan Enstitü Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, Enstitü Müzesi'ni gezerek Kütahya'nın köklü aileleri tarafından bağışlanan ve şehrin sanat kimliğini öne çıkaran eserleri inceledi.

Program, Olgunlaşma enstitüsü sanatçıları tarafından hazırlanan, 15 eserin beğeniye sunulduğu Evliya Çelebi'nin Kütahya'sı ve Kütahya'nın Evliya Çelebi'si Sergisi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Roma, Hatice Çarpar, Evliya Çelebi, Kütahya, Güncel
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