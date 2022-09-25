EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATNAMESİ'NDEKİ 'MERAM BAĞI' YENİDEN HAYAT BULDU

KONYA'da Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde söz ettiği 'Bağ-ı Meram' yeniden dikilerek yeşertilen üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle canlandı. Bağlardan elde edilen üzümlerle eski usullere uygun pekmez kaynatıldı.

Yeni Meram Caddesi ile Yaka Caddesi kesişimin de 18 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan üzüm bağları ve meyve bahçeleri, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde söz ettiği 'Bağ-ı Meram' yeniden hayat buldu. İçerisinde bine yakın üzüm bağı, 400 meyve ağacı ve pelit ağaçlarının yer aldığı alan vatandaşların beğenisine sunuldu. Meram Bağı'nı ziyaret edenler, meyvelerden de ücretsiz yararlanabilecek. Açılış töreninde bağlardan elde edilen üzümlerle eski usullere uygun odun ateşinde pekmez kaynatıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açılıştaki konuşmasında şunları kaydetti

"Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği, dünyada gördüğü tüm güzel yerlerden hepsinden vazgeçip, Meram'ı övdüğü Meram'dayız. Bizler de belediye olarak yeşiline, kültürüne, zenginliğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bağ, 18 bin metrekarelik Meram bağı. Meram bağında neler var Meram bölgesinin örnek taş binalarından bir ev var. İçinde 20 yakın, 150 yıllık, 200 yıllık pelit ağaçları var. Üzerinde sincaplarıyla birlikte binden fazla asma bağı var. 200'e yakın meyve fidanı var. Özellikleri Meram'ın has üzümleri ve Meram'da yetişen meyveleri seçerek oluşturduğumuz bir bağ. Amaçladığımız şu; tüm dünyada ve Türkiye'de ve Konya'nın içinde, bu bölgeye gelmeyen insanları bu bölgeye çekmek, şehrin tanıtımına, Meram'ın tanıtımına katkı sağlamak. Ama bunların hepsinden ötesi geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkarak bu zenginliği, yeni nesille de aktarmaya çalışıyoruz."