Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi ile İstanbul'dan Midyat'a öğrenciler geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi ile İstanbul'dan Midyat'a öğrenciler geldi

13.05.2022 14:01
Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi ile İstanbul'dan Midyat'a öğrenciler geldi

Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında 12 öğrenci, 2 idareci ile Midyat ilçesine geldi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, okulda misafir edilen öğrencileri ziyaret etti.

Oğrencilerle sohbet eden Solmaz, eğitim ve öğretimleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarete, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural ve Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te Irina Voronkova, Eczacıbaşı Dynavit'te Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi

İmam Hatip Liseleri, Evliya Çelebi, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi ile İstanbul'dan Midyat'a öğrenciler geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi ile İstanbul'dan Midyat'a öğrenciler geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement