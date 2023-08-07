Evo Holding'in 14. Yıl Kutlaması Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Evo Holding'in 14. Yıl Kutlaması Yoğun İlgi Gördü

07.08.2023 12:18

Evo Holding'in yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Evrim Yaşlak, iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Evrim Yaşlak iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Uzun yıllardır yapmış oldukları dijital yatırımlar ve organizasyonlarla birçok ilke imza atan Evo Holding, sektöre girişinin 14. Yıl kutlaması ve basın lansmanına katılım oldukça yoğundu. Yaklaşık 90 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen basın lansmanı, adeta bir görsel şölene dönüştü. 2023-2024 yılında yapacakları yeni girişimlerini anlattıkları lansman sonrası, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence devam etti.

Lansmana katılan başlıca isimler şöyle; Cem Özer, Umut Akyürek & Oktay Bora Ertuğrul, Faruk K, Ece Gürsel, Yağmur Ayaz, Mertcan Boylu, Ayça Gürsaçer, Levent Çekiç, İlker Uzunalan, Özkan Aydoğanoğlu, Kürşad Karakuş, Cansu Çekiç, Oksana Kuznetsova, Asil Çağıl, Songül Güney, Muammer Kapucuoğlu, Senem Selimi, Dr. Cengizhan & Dr. Başak Ekizceli, Yeşim Akıncı, Banu Saadet, Zafer Tokgöz, Tamer Köseoğlu, Lütfü Sapmaz, Ali & Neslihan Günaydın, Rıdvan Bıyık, Recep Dağıstanlı, Melek Doğan, Tuğana Akyürek geceye katılan isimler arasındaydı.

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Evren Yaşlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evo Holding'in 14. Yıl Kutlaması Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evo Holding'in 14. Yıl Kutlaması Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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