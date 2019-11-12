Bolivya'da ordunun isteği üzerine istifa eden Evo Morales, kendisini teslim edene 50 bin dolar ödül verileceğine dair bilginin kendisine ulaştırıldığını söyledi.



Bolivya'nın devrik devlet başkanı Evo Morales, kendisine sığınma hakkı veren Meksika'ya ulaştı. Meksika'ya gelmesinin ardından ilk sözleri ordunun yaşananlardan haberdar olduğu ve kendisine suikast yapılmak istendiği oldu. Morales havaalanında, "Yağmaladılar. Kız kardeşimin evini yaktılar. Önceki gün Cochabamba'daki evime girdiler. Ordunun ne olacağından haberi vardı. Bunu söylüyorum, çünkü 9 Kasım'da Cochabamba'ya vardığımda, bir ordu üyesi beni bilgilendirdi. Suikast düzenleyeceklerdi. İtiraf etti. Beni teslim edenlere 50 bin dolar ödül verileceğine dair mesajları okudu. Bunların hepsi istifa dilekçemi teslim etmeden bir gün önceydi" dedi.



Evo Morales Türkiye saati ile 20.17'de (yerel saat 11.17'de) başkent Mexico City'ye uçakla indi. Bolivya'nın devrik liderini merdivenlerde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard karşıladı. Ebrard yaptığı konuşmada, "Evo Morales'i, Meksika'daki yoldaşları adına selamlamak istiyorum. Bugün bizim için çok mutlu bir gün, çünkü Evo Morales'e sunulan sığınma teklifi etkili oldu. Özgürlüğün tadını çıkaracağı Meksika toprakların hoş geldin Evo diyorum. Kendisine Devlet Başkanı Lopez Obrador ve Meksika halkından selamlar" ifadesini kullandı. Ebrard, güvenlik nedeniyle Evo Moarles'in ikametinin açıklanmayacağını, bir sığınmacı olarak Meksika'nın Bolivya'nın devrik liderinin güvenliğinden sorumlu olduğunu söyledi.



Sığınma hakkı verilmesini protesto ettiler



Mexico City Havaalanı önünde bir grup ise Evo Morales'e sığınma hakkı verilmesini protesto etmek için bir araya gelerek polisle çatıştı.



Öte yandan Bolivya Ulusal Kongresi, 2'nci Başkan Yardımcısı Jeanine Aez yönetiminde olağanüstü bir oturumla bir araya geldi. Mecliste, Evo Morales'in istifasını kabul etmek, geçici bir devlet başkanı tayin etmek ve yeni seçim çağrısı yapmak için 19 senatör ve 66 milletvekilinin onayına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. - LA PAZ