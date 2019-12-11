Evo Morales: "Darbeciler uluslararası mahkemelerde yargılanacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evo Morales: 'Darbeciler uluslararası mahkemelerde yargılanacak' - Son Dakika

Evo Morales: "Darbeciler uluslararası mahkemelerde yargılanacak"

6 saat önce

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, "darbecilerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağını" belirtti.

Evo Morales:

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, "darbecilerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağını" belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Morales, Cochabamba'daki evinin "darbeciler" tarafından saldırıya uğradığını kaydederek, "Siyasi zulüm devam ediyor. Geçen hafta Cochabamba'daki evime saldırıp eşyalarımı çaldılar." ifadesini kullandı.

Morales, gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımında da Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nun, Sacaba ve Senkata'daki kentlerde darbecilerin katliam yaptığını doğruladığını aktardı.

"Darbe Oyuncuları" olarak nitelendirdiği Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho ile seçimleri kaybeden muhalif Carlos Mesa ve halka silah doğrultan herkesi ülkede yaşanan olaylardan sorumlu tutan Morales, "Hiçbir bedel ödemeden öldürebileceklerini düşündüler. Şimdi uluslararası mahkemeler tarafından yargılanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Morales'e destek eylemlerine silahlı müdahale

Morales'in zorla istifa ettirilmesinin ardından 16 Kasım'da Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba'da sokağa çıkan koka üreticisi köylülere polis müdahale etmişti.

Olaylarda 5 sivil ölmüş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Geçici Devlet Başkanı Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi protestocular, 19 Kasım'da El Alto kentinde akaryakıt ve LPG aktarım merkezlerinin bulunduğu Senkata mahallesine barikat kurmuştu.

Güvenlik güçlerinin bölgeye düzenlediği operasyon da 9 sivil hayatını kaybetmiş 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Bu iki olay Morales destekçileri tarafından "katliam" olarak değerlendirilmişti.

Arjantin'den insan hakları durumunu araştırmak için 4 Aralık'ta Bolivya'ya giden, Bolivya Halkıyla Dayanışma Arjantin Heyeti de ülkede sivil halka karşı katliam, tecavüz ve ırkçılığa teşvik gibi insan hakları ihlallerinin bulunduğunu açıklamıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Muhalefetin baskısı ve ordunun da isteğiyle Morales, devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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