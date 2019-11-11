Son Dakika Haberleri: Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı

6 saat önce

BUENOS Bolivya'da istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı, System.String[]

BUENOS Bolivya'da istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

Camacho, twitter hesabından, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyorlar. Askerler, başkanlık uçağına el koydular." paylaşımında bulundu.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, dün Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın, canlı yayında okuduğu bildiriyle istifasını talep etmesi üzerine, başkanlık görevini bıraktığını açıklamış ve durumu "darbe" olarak nitelendirmişti. Morales, istifa kararını, muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için aldığını kaydetmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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