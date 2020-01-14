Evo Morales: "Halkı silahlı milisler gibi örgütlemeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evo Morales: 'Halkı silahlı milisler gibi örgütlemeliyiz' - Son Dakika

Evo Morales: "Halkı silahlı milisler gibi örgütlemeliyiz"

6 saat önce

Bolivya'nın devrik lideri Evo Morales'in "Bolivya'ya dönünce Venezuela'daki gibi halkı silahlı milisler gibi örgütlenmeliyiz" sözleri Bolivya hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Evo Morales:

Bolivya'nın devrik lideri Evo Morales'in "Bolivya'ya dönünce Venezuela'daki gibi halkı silahlı milisler gibi örgütlenmeliyiz" sözleri Bolivya hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Bolivya'nın devrik Devlet Başkanı Evo Morales, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya geldiği partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) üyelerine, "Bolivya'ya dönünce Venezuela'daki gibi halkı silahlı milisler gibi örgütlenmeliyiz" dedi. Morales'in sözleri Bolivya hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı. Bolivya hükümeti, devrik liderin halkı şiddete çağırdığını iddia ederek, "ayaklanma ve terörizm" suçlamasında bulundu.

Bolivya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Morales, hem Bolivya hem de Arjantin'in kamu düzeni açısından açık bir tehdit oluşturuyor. Devletin güvenlik ve egemenliğine karşı silahlı ayaklanma, komplo ve hatta terörizm tertip etmek ciddi bir suçtur" denildi.

Bolivya'daki geçici hükümet ayrıca Arjantin makamlarına Sosyalizm Hareketi'nin lideri Morales'in "siyasi hakların kullanılmasını açıkça aşan şiddet, nefret, ayrımcılık veya terör çağrıları yaptığı" uyarısında bulundu. Bunun uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler'in ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

Arjantin hükümeti ise, "Evo Morales'in Arjantin'e sığınma talebinde bulunduğu kamuya açık bir bilgidir. Bu nedenle şu anki yasal statüsü bir mülteci başvurusudur. Morales, hem Bolivya hem de Arjantin'in kamu düzenine karşı açık bir tehdit oluşturmaktadır. Bu türden siyasi açıklamalar yayınlamasına izin verilmemelidir" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Evo Morales, Venezuela, Arjantin, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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