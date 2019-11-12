Bolivya'da ordunun isteği üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti.



Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun isteği üzerine istifa etmişti. Morales sosyal medya üzerinden Bolivya'dan ayrılma kararı aldığını açıklayarak, "Meksika'ya gidiyorum" dedi. Ülkesinden ayrılmaktan üzüntü duyduğunu kaydeden Morales, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini ifade etti.



Çatışmalar sürüyor



Morales yanlıları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Olaylarda 20 kişi yaralandı.



Seçimlere kadar Senato İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Nez'in görevi yürütmesi bekleniyor. - LA PAZ