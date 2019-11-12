Son Dakika Haberleri: Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti
Son Dakika Politika Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti - Son Dakika

Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti

6 saat önce

Bolivya'da ordunun isteği üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti.

Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti, System.String[]

Bolivya'da ordunun isteği üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sığınma teklifini kabul etti.


Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun isteği üzerine istifa etmişti. Morales sosyal medya üzerinden Bolivya'dan ayrılma kararı aldığını açıklayarak, "Meksika'ya gidiyorum" dedi. Ülkesinden ayrılmaktan üzüntü duyduğunu kaydeden Morales, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini ifade etti.


Çatışmalar sürüyor


Morales yanlıları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Olaylarda 20 kişi yaralandı.


Seçimlere kadar Senato İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Nez'in görevi yürütmesi bekleniyor. - LA PAZ

Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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