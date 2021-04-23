ESKİŞEHİR - "Evofone ESOK Rallisi" başladı - Son Dakika

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi"nin başlangıç seremonisi gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı 180 sporcunun katıldığı ralli, Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen törenle başladı.

Rallide 90 araçta 180 sporcu iki gün boyunca 335,17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkuru geçmek için mücadele edecek. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren ralli, 25 Nisan Pazar günü Espark Alışveriş Merkezi önündeki bitiş seremonisi ve ödül töreniyle tamamlanacak.