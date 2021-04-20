Evos Angels'ın Kurucusu Evren Yaşlak, Genç Oyuncu Adaylarıyla Kampta Buluştu - Son Dakika

FRF Akademi, Evo Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Evos Angels işbirliği ile yapılan organizasyon büyük ses getirdi. Hedefi oyuncu ve modellik olan genç katılımcılara Evren Yaşlak deneyimlerini ve magazin dünyasının pırıltılı hayatının gerçeklerini aktardı. 2012 yılında bir Türk olarak, Dünya'da ilk defa, her yıl düzenlenen London Southbank University tarafından, "Dahi Çocuk" ödülüne nasıl layık görüldüğünü anlatırken, salonda duygusal anlar yaşandı. Katılımcılara özellikle oyuncu olmak için başlarından geçecek deneyimleri, karşılaşacakları zorlukları, sektörde farklılaşma nasıl olunacağı ile ilgili çok önemli bilgiler aktararak, 100 kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Programda konuşmacı olarak ayrıca, yapımcı R. Faruk EKİZLER, yönetmen Cemil Usal , yapımcı Yusuf Kısır, Kuaförüm Sensin yarışmacılarından Özge Aran, Damat programından Yiğit Çetin ve Spor eğitmeni Ferdi Eliş katıldılar. 18. programın Mayıs ayında yapılması planlanıyor.