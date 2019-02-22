Evrak İmzalatmaya Geldiği Hastanede Doktorun Parmağını Kırdı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evrak imzalatmaya gelen şahıs, tartıştığı Acil Tıp Uzmanı Dr. İsmail Adadıoğlu'na saldırarak el parmağını kırıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evrak imzalatmaya gelen şahıs, tartıştığı Acil Tıp Uzmanı Dr. İsmail Adadıoğlu'na saldırarak el parmağını kırıldı.



Olay Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belli olmayan bir şahıs, evrak imzalatmak için Acil Tıp Uzmanı olan Dr. İsmail Adadıoğlu'nun yanına girdi. Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Dr. Adadıoğlu'na saldıran şahıs, Adadıoğlu'nun el parmağı kırıldı. Saldırıda yaralanan doktor, hastanede tedavi altına alınırken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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