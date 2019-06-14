Son Dakika Haberleri: Evraklara E-İmza
Son Dakika Güncel Haber

Evraklara E-İmza

2 saat önce

Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetim Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında ilk adımı attı.

Evraklara E-İmza, System.String[]

Belediyede işleri hızlandırmak ve zaman kaybını önlemek amacı ile uygulamaya koyduğu elektronik Evrak Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimleri belediye personeline verildi. EBYS uygulaması 18 Haziran'da kullanılmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı talimatı İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen EBYS projesi için Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirilen projede eskimiş teknoloji yerine elektronik imza ile çalışacak yeni bir program devreye alınıyor. Bu program sayesinde Kartepe Belediyesi binlerce evrağın yönetimini elektronik ortamda yapacak.

2011 YILINDAN BUYAN KULLANILIYOR

EBYS sistemi hakkında Kartepe Belediyesi personeline, meclis salonunda eğitim verildi. Eğitimde Cumhurbaşkanlığı talimatı İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından yürütülen EBYS projesinin kullanımı anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan e - Belediye Bilgi Sistemi tamamen ücretsizdir. EBYS 2011 yılından buyana Valilikler ve Kaymakamlıklarda kullanılıyor.

KIRTASİYE VE İŞGÜCÜ TASARRUFU

EBYS hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Kerim Kandaz "Yeni evrak uygulaması internet bağlantısı olan her bilgisayardan çalıştırılabilecek. Çok basit ve kullanışlı bir ara yüze sahip program, aynı zamanda veri güvenliği açısından üst düzey özelliklere sahip, temel internet kullanıcısı bilgisine sahip herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilecek. Detaylı bir eğitime gerek kalmadan ekstra iş yükünü ortadan kaldıran bu uygulama sayesinde kâğıt ortamından dijitale taşınan işler ile kırtasiye masrafı minimum seviyeye inecek ve işlemler hızlanacak." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
Kartepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna tepki: Türkiye aldığı karardan vazgeçmez "Osmanlı torunu" Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti! Açık ara farkla ilk sırada Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:17:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evraklara E-İmza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]