Evran; "Beyannameler de ertelenmeli" - Son Dakika
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Evran; "Beyannameler de ertelenmeli"

6 saat önce

-Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran, Korona Virüs nedeniyle ülkemizde alınan tedbirlerin önemli ve faydalı olacağına inandığını belirterek, benzer tedbirlerin kendi meslek gruplarında da alınması gerektiğine dikkat çekerek, "İçinde bulunduğumuz salgın...

Evran;

-Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Servet Evran, Korona Virüs nedeniyle ülkemizde alınan tedbirlerin önemli ve faydalı olacağına inandığını belirterek, benzer tedbirlerin kendi meslek gruplarında da alınması gerektiğine dikkat çekerek, "İçinde bulunduğumuz salgın döneminde mücbir sebep ilanının gerektiği ve Mart ayında verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimlerin ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.


Muğla SMMM Odası Başkanı Servet Evran, ülkemizde de görülmeye başlanılan Korona Virüse karşı alınan tedbirlere değinerek, yoğun bir dönem içerisinde çalışmaya devam eden muhasebecileri de kapsayacak yeni bir karar yayınlanması gerektiğini ifade etti.


İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uygulamaya alınmak üzere açıklanan kararların sosyal ve ekonomik açıdan oldukça faydalı olacağını belirten Evran, "Açıklanan tedbirlerin 1'inci maddesinde bazı sektörlerle sınırlı olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin KDV ve SGK prim ödemelerinin 12'nci maddesinde ise muhtasar beyannamelerin ertelendiği açıklandı. Açıklamadan anladığımız, ödemesi ertelenen bir vergi ve primin beyan ve bildirimlerinin de erteleneceği yönünde. Ancak bu konudaki mevzuat düzenlemelerinin içeriği hakkında acilen açıklama yapılması gerekmekte. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde mücbir sebep ilanının gerektiği ve Mart ayında verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimlerin ertelenmesini talep ediyoruz. Sayın Bakanımızın TRT 1'de canlı yayında yaptığı açıklamalarda talep gelmesi halinde Mart ayında verilecek beyan ve bildirimlerin ertelenmesinin de değerlendirilebileceği belirtilmişti" dedi.


16 Mart tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na üst birlikleri olan TÜRMOB tarafından konuyla ilgili yazı gönderildiğini dile getiren Evran, "Her ne kadar beyannameler elektronik ortamda gönderilmekte ise de beyana esas belgelerin toplanması ve muhasebeleştirilme süreci binlerce belge ile teması gerektirmekte. Bu durum, salgının yayılımını tetikleyecek, meslek mensuplarımız ile çalışanlarından ve ailelerinden müteşekkil yaklaşık bir milyon kişiyi büyük risk altına sokacak. Hızlıca tedbir alınmadığı takdirde bu durum meslek mensuplarımız kadar toplum sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkileyecek. Halen binlerce meslek mensubu ve çalışanları toplu taşıma riskinden kaynaklanan sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkamayacak durumda ve beyannamelerinin ertelenmesi konusunda binlerce başvuru gelmekte. Konunun önemine binaen durumun tekrar değerlendirilmesini, bu kapsamda; Mart ayı içinde verilmesi gereken KDV 1 - 2, Muhtasar, Muh - SGK, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, GEKAP gibi tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin kabulü, aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ertelenmesi, E-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesi, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına tüm serbest meslek mensuplarımızın alınması hususlarında gereğinin yapılmasını acilen bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:13 Kaynak: İHA

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