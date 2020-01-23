Aydın Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve İnşaat Teknik Komite Üyesi Elektrik Mühendisi Ergün Evran, inşaat sektörünün 2019 yılındaki durumunu değerlendirdi.



2018 yılının ikinci yarısından itibaren daralmaya giren inşaat sektörünün 2019 yılında AYTO üyeleri açısından sıkıntılı geçtiğini kaydeden Evran açıklamasında ifadelere yer verdi;



"Bu durum yerelde ve ülke genelinde büyümeye negatif katkı verdi. Sektöre olan talepteki kırılma fiyat artışlarını ve satışları etkiledi. Bu durum cirolardaki beklentiyi karşılayamadı. Diğer taraftan maliyetlerin artması, kısıtlı ciroların olduğu bir ortamda sektörün finansal performansını olumsuz yönde etkiledi. Sektörün parasal büyüklüğü son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Tüm bu ekonomik gelişmelerin yanında son iki yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından arka arkaya çıkan yönetmelikler dar boğaza giren sektörü daha da çaresiz bıraktı. Yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde sektörün içindeki ana aktörler olan üyelerimizin geride bıraktığımız yıla göre daha olumlu bir yıl geçirmesi için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirli bir dönem yeni veya değişiklik ve uzatmalarla ilgili yönetmeliklere ara verip istikrar ortamını sağlaması gerekmektedir. Bu durumu somut bir örnekle açıklayacak olursak; 2018 yılında çıkan otopark yönetmeliği 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecekti. Bakanlık bu yönetmeliği 3 ay erteledi. Bu durum üyelerimiz açısından çok olumlu karşılandı. Ancak 3 ay değil daha uzun zamanlı ertelemelerle istikrarlı bir döneme girmemiz gerekmektedir. Bu durum sürekli erteleme durumunda olan veya yeni çıkacak yönetmelikler için de geçerlidir. Örnek verecek olursak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gibi.



Diğer taraftan biz mühendis ve mimarların yaptığımız iş, işlem ve hizmetlerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri sektörün mevcut durumundan kaynaklı kamu bürokrasisini daha efektif kullanıp işlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılması için hamleler yapması gerekmektedir. Bu konuda da inşaat sektörünün tüm meslek alanlarını içinde barındıran 10. Meslek Komitesi olarak tüm üyelerimizle birlikte üzerimize düşen sorumluluğu almaya ve destek vermeye hazırız" dedi. - AYDIN