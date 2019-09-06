Son Dakika Haberleri: Evren Çağıran çeyrek finalde elendi
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Evren Çağıran çeyrek finalde elendi

7 dakika önce

Milli okçu Evren Çağıran, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri çeyrek final müsabakasında elendi.

Evren Çağıran çeyrek finalde elendi, System.String[]

Milli okçu Evren Çağıran, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri çeyrek final müsabakasında elendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve yarın sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde makaralı yay müsabakası çeyrek finalinde Evren Çağıran, ABD'li okçu Braden Gellenthien'a 149-146 yenildi.

Evren, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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