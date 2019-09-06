Evren Çağıran çeyrek finalde elendi
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Milli okçu Evren Çağıran, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri çeyrek final müsabakasında elendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Milli okçu Evren Çağıran, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri çeyrek final müsabakasında elendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve yarın sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde makaralı yay müsabakası çeyrek finalinde Evren Çağıran, ABD'li okçu Braden Gellenthien'a 149-146 yenildi.
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