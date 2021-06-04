Evren ilçesinde doğalgaz altyapı çalışması başladı - Son Dakika

Ankara'nın Evren ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışmasına başlandı.

İlçede yapılan doğalgaz alt yapı çalışması töreni, İlçe Kaymakamı Sait Muhammet Bilgin, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ünal, törende, Evren'e doğalgazın geleceğinin hayalini dahi kuramadıklarını ama şimdi ilk kazmayı vurduklarını söyledi.

Merkezde 48 kilometrelik gaz dağıtım boru hattının kasımda döşeneceğini aktaran Ünal, "2021 Aralık ayında kombileri yanacak. Doğalgazın Evren'in girişinde bir alanda depo yapılacak ve bu depodan abonelere gaz verilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.