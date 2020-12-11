Evren ilçesinde kalkınma kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Ankara'nın Evren ilçesinde SS Evren ve Mahalleleri Kalkınma Kooperatifi kuruldu.
Kurucu Başkanı Emrullah Eren olan kooperatifin Başkan Yardımcısı görevini veteriner hekim Yusuf Ekici üstlendi.
Kooperatifin ilk toplantısı, Emrullah Eren başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörü Emre Yeniay, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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