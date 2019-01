Evren Yurttaş: "Asansör Arızaları Arasında En Çok Karşılaşılan Durum Elektrik Arızaları"

Halk dilinde voltaj dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimler her sistemde yaşanabileceğini, ancak asansörler için özel bir anlam taşıdığını belirten Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, "Asansör arızaları arasında en çok karşılaşılan durum olan elektrik kaynaklı arızalar ve kontrol kartı arızaları aşırı gerilim sönümleyici kullanılarak hem bakım onarım masrafından kurtulabilir, hem de asansörün gereği gibi sürekli kullanılabilmesi sağlanabilmektedir" dedi.



Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan, çok katlı binalardaki asansör sistemlerinin önemi ve kullanımı her geçen gün artıyor. Asansör modern hayatta çok katlı yapılarda herkesin kullandığı bir teknoloji olmasına rağmen, yaşlı ve hastaların kullanımı konusunda elzem konumda bulunuyor. Asansörlerin özel şartname ve denetlemeleri olmadığı için kontrol kartlarının aşırı gerilime karşı koruyucu tedbir aranmadan olumlu rapor veriliyor.



Ancak amir yönetmelik konumundaki iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde aşırı gerilim sönümleyici kullanımı zorunlu olduğu için ayrıca bir düzenleme yapılmadan tüm asansörlerde aşırı gerilim sönümleyici olması konusunda yöneticiler başta olmak üzere sorumluların tedbir almaları gerektiğini belirten Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, "Asansör arızaları arasında en çok karşılaşılan durum olan elektrik kaynaklı arızalar ve kontrol kartı arızaları aşırı gerilim sönümleyici kullanılarak hem bakım onarım masrafından kurtulabilir, hem de asansörün gereği gibi sürekli kullanılabilmesi sağlanabilmektedir" dedi.



"Elektronik kart yanması asansörlerde en yaygın görülen arızadır"



Asansörde tıpkı diğer alışkanlıklar gibi çalıştığı sürece sorun olmayan, ama bozulduğu andan itibaren hayatın akışını etkileyebilecek kadar sıkıntılar oluşturabilen ürünler haline geldiğini kaydeden Yurttaş, "Özellikle yaşlı ve hastaların yüksek katlara asansör olmadan çıkıp inmeleri oldukça zordur. Asansör seçiminde çok titiz davranmış kaliteli malzemeler kullanılmış olsa bile, arızalanmalar çok sık karşılaşılan bir konudur. Elektrik ile çalışan her ürün gibi asansörlerde de, aşırı gerilim sonucu halk arasında asansör beyni olarak bilinen, asansörün istenildiği şekilde çalışmasını sağlayan elektronik kart yanar ve asansörün çalışmamasına sebep olur. Elektronik kart yanması asansörlerde en yaygın görülen arızadır" şeklinde konuştu.



Aşırı gerilimin her elektrik sisteminde yaşandığını belirten Evren Yurttaş: "Halk dilinde voltaj dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimler her sistemde yaşanabilir; ancak asansörler için özel bir anlam taşır. Çünkü özellikle inverter kullanılmayan asansör sistemlerinde ciddi demerajlar oluşmakta. Yani sistemlerin devreye girdiğinde, ilk hareket anında lambanın kısılıp açılmasıyla görülen kalkıştaki normalden fazla akım yükü çekmesi, bu da asansörün kendisinin voltajı dalgalandırması veya teknik tabirle 'peak' oluşturmasına sebeptir. Bu darbe asansörün arızalanmasına sebep olmaktadır. Elektrik kullanılan her sistemde olduğu gibi asansörlerde de aşırı gerilim sönümleyici kullanılması bu tip arızaların engellenmesini sağlayacak ve yüksek katlı binalara iş yapan asansör üreticilerini de, kullanıcılarını da rahatlatacaktır. Sönümleyici kullanarak, asansörleri ve yürüyen merdivenleri; voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, trafo patlaması ve yıldırım düşmesi gibi bir çok olumsuz duruma karşı koruma sağlanabilir" şeklinde ifade etti. - İSTANBUL

