Evrendeki En Büyük ve En Küçük Cisimler Neler? - Son Dakika

Evrenimizde milyonlarca yıldız, gezegen ve cisim bulunuyor. Peki bunların en büyükleri ve en küçükleri hangileri?

Uy Scuti

Evrendeki en büyük yıldızdır. Dünya'dan yaklaşık 9.500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yıldız o kadar büyük ki içine 5 milyar Güneş sığayabiliyor. Kütlesi ise Güneş'in 30 katı büyüklüğünde.

Yıldızın merkez noktasıyla yüzeyi arasında uzaklık Güneş ile Dünya arasında ki uzaklığın tam 8 katı.

EBLM J0555-57Ab

Adını aklında tutmayacağınız yıldızın özelliği evrendeki en küçük yıldız özeliğine sahip. Kütlesi ise Güneş'in 10'da 1'ninden daha az. Biraz daha küçük olsa yıldız sınıfından çıkarılacaktı.

Kepler-37B

Evrende ki en küçük gezegendir. 315 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen kendi etrafındaki dönüşünü 13.4 günde tamamlıyor. Büyüklüğü ise Dünya'nı üçte biri kadardır.

HD 100546 b

2014 yılında keşfedilen gezegen yarıçapı Jüpiter'in yaklaşık 7 katıdır. Ama bu her an değişebilir çünkü NASA yeni gezegenler keşfetmeye devam ediyor.

Büyük Kuasar Grubu

Evrende ki en büyük yapı ünvanına sahip o kadar büyük ki tamamını ışık hızıyla dolaşsak 4 milyar yıl sürerdi. Öyle büyük ki galaksileri bile kaplayabilir.