Evrenimizde milyonlarca yıldız, gezegen ve cisim bulunuyor. Peki bunların en büyükleri ve en küçükleri hangileri?
Uy Scuti
Evrendeki en büyük yıldızdır. Dünya'dan yaklaşık 9.500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yıldız o kadar büyük ki içine 5 milyar Güneş sığayabiliyor. Kütlesi ise Güneş'in 30 katı büyüklüğünde.
Yıldızın merkez noktasıyla yüzeyi arasında uzaklık Güneş ile Dünya arasında ki uzaklığın tam 8 katı.
EBLM J0555-57Ab
Adını aklında tutmayacağınız yıldızın özelliği evrendeki en küçük yıldız özeliğine sahip. Kütlesi ise Güneş'in 10'da 1'ninden daha az. Biraz daha küçük olsa yıldız sınıfından çıkarılacaktı.
Kepler-37B
Evrende ki en küçük gezegendir. 315 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen kendi etrafındaki dönüşünü 13.4 günde tamamlıyor. Büyüklüğü ise Dünya'nı üçte biri kadardır.
HD 100546 b
2014 yılında keşfedilen gezegen yarıçapı Jüpiter'in yaklaşık 7 katıdır. Ama bu her an değişebilir çünkü NASA yeni gezegenler keşfetmeye devam ediyor.
Büyük Kuasar Grubu
Evrende ki en büyük yapı ünvanına sahip o kadar büyük ki tamamını ışık hızıyla dolaşsak 4 milyar yıl sürerdi. Öyle büyük ki galaksileri bile kaplayabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Evrendeki En Büyük ve En Küçük Cisimler Neler? - Son Dakika