Son Dakika Haberleri: Evrenin Müziği Resim Sergisinin Açılışı Yapıldı

Evrenin Müziği Resim Sergisinin Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Sanat Galerisi, Ressam Özgür Eryılmaz'ın eserlerinin yer aldığı "Evrenin Müziği" adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

Evrenin Müziği Resim Sergisinin Açılışı Yapıldı, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldığı açılışta Ressam Özgür Eryılmaz da yerini alırken sanatsever Süleymanpaşalılar da Bisanthe Sanat Galerisi'ne akın etti.

ERYILMAZ: "MÜZİĞİN TARİH BOYUNCA EVRİMİ, İNSANLA BULUŞMASI VE İNSANLIĞIN ONU KEŞFİ"

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan eserlerin sahibi Özgür Eryılmaz, serginin farklarının altını çizerken; "Serginin genel teması müzik. Müziğin tarih boyunca evrimi, insanla buluşması ve insanlığın onu keşfi. Tüm bu süreçleri içeren aslında bir araştırma. Müziğin resmin alanına nasıl girebileceği, nasıl ele alınabileceği hakkında bir takım araştırmalar içeriyor. Enstrümanlar, sosyal yapılar, müziği üreten dinleyen ve tüketen kim varsa onları ele almaya çalıştım. Buradaki kullandığım teknik bunların bir kısmını ele alabilmemi sağladı. Ancak ortaya çok verimli eserler çıktı." dedi.

EŞKİNAT: "SÜLEYMANPAŞA SANAT ŞEHRİ OLARAK DA ANILACAK"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da eserlerin sahibi Eryılmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken; "Ressam Özgür Eryılmaz'ın eserlerini Değirmenaltında bulunan Bisanthe Sanat Galerisinde sanatseverlerin izlenimine sunduk. Süleymanpaşa sanat şehri olarak da anılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan serginin 1 ay boyunca sanatsever Süleymanpaşalıların ziyaretine açık kalacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:06 Kaynak: Bültenler

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