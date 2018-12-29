Evrenin Sonu | 20 Trilyon İçinde Neler Olacak?

Yarın ne olacak?

Yarın ne olacak?



Bu soru belki de hayatımızda en çok sorduğumuz sorulardan biri.



Fakat ben sizi çok daha ileriki bir geleceğe götürmek istiyorum.



Hadi bu olağan üstü konuyu hayal edelim.



Hesaplamalara göre, Günümüzden 1 milyar yıl sonra Güneş %10 daha parlak bir hale gelecek.



Bu sebeple, dünyanın ortalama sıcaklığı 47 derece yükselecek.



Sıcaklık Mevsimlerin değişmesine sebep olacak ve okyanuslar yavaş yavaş buharlaşmasını sağlayacak.



Suların buharlaşması, atmosferin su buharıyla dolmasına ve güçlü bir sera etkisinin başlamasına neden olacak.



Dünya bu aşamada yaşanılabilir gezegen statüsünden çıkıp tam bir cehenneme dönecek.



Günümüzden 3 milyar 8 bin yıl sonra Andromeda galaksisi, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi ile saate 400.000 km hızla çarpışacak.



Bu aşamada 2 devasa galaksi birleşip yeni bir galaksinin oluşmasına neden olacaklar.



Bu yeni galaksinin evrendeki en büyük galaksilerden biri olması bekleniyor.



Ayrıca Bu birleşme çok yavaş gerçekleşeceği için güneşe ve güneş sistemine bir şey olmayacağı tahmin ediliyor.



Günümüzden 5 milyar yıl sonra, bu iki galaksi, nihayet birleşmiş olacak.



Ancak tek önemli haber bu değil.



Bu zaman diliminde, Güneşimiz geri dönüşü olmayan noktaya gelmek üzere ve hacmi hızla artmakta.



Bunun nedeni, güneşin nükleer yakıtını bitirmiş olmasından kaynaklanıyor.



Güneş günümüzde olduğundan 200 defa daha geniş.



Bu güneşin, güneş sistemindeki bütün gezegenleri ve onların aylarını yok etmiş olduğu anlamına geliyor.



Güneş bu aşamada, Kırmızı bir deve dönüşerek bir süre sonra aniden patlayacak.



Bu olduğunda etrafındaki tüm gökcisimlerini etkileyecek birçok dalgası yayacak.



Ve güneşten geriye sadece iç çekirdeği kalacak.



Bu çekirdeğe, beyaz cüce de deniliyor. ve evrende oldukça fazla bulunuyorlar.



Güneşten arda kalan beyaz cüce ise kademeli olarak soğuyarak bir sonraki aşamaya ulaşacak.



Yani soğuk ve aktif olmayan bir siyah cüceye dönüşecek.

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