Evrenköy halkı, eski ismini geri istiyor - Son Dakika
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Evrenköy halkı, eski ismini geri istiyor

12 dakika önce

Evrenköy halkı, eski ismini geri istiyorTOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy sakinleri, 1980 darbesi sonrası aldıkları köylerinin isminin 'Kızılcin' olarak değiştirilmesini istedi.

Evrenköy halkı, eski ismini geri istiyor

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy sakinleri, 1980 darbesi sonrası aldıkları köylerinin isminin 'Kızılcin' olarak değiştirilmesini istedi. Değişiklik için Valiliğe başvurduklarını belirten köy muhtarı Bekir Keskin, "Darbeci köyü olarak anılmak istemiyoruz" dedi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı olan 'Kızılcin' beldesinin adı 1980 yılındaki askeri darbenin ardından belediye encümeninin 27 Ekim 1981 tarih ve 315 sayılı kararı ile 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in soyadından esinlenilerek Evrenköy adını aldı. Evrenköy, 2014 yılında nüfusu 2000'in altına düştüğü için belediyelik vasfını kaybederek köye dönüştürüldü. Şimdilerde 1500 nüfusa sahip olan Evrenköy yeniden isim değişikliği istiyor. Köylüler 1981'de değiştirilen 'Kızılcin' isminin aradan geçen 39 yıldan sonra geri verilmesini talep ediyor. Köy muhtarlığı, isimin Kızılcin olarak değiştirilmesi için 2019 yılı Aralık ayında Tokat Valiliği'ne başvuru yaptı.

'DARBECİ KÖYÜYMÜŞ GİBİ HİSSEDİLİYOR

Darbeci köy olarak anılmaktan rahatsızlık duyduklarını belirten Evrenköy Muhtarı Bekir Keskin, köy halkı olarak tekrar eski isimleri 'Kızılcin' ismini kullanmak için Tokat Valiliği'ne resmi başvuru yaptıklarını belirtti. Keskin, "Darbeden sonraki o dönemki belediye başkanımız görevden alındı. Yerine ihtilalin atamış olduğu bir emekli başçavuş getirildi. Başçavuş 7'nci Cumhurbaşkanın isminden esinlenerek köyümüzün ismini Evrenköy olarak değiştirdi. Biz bunu kesinlikle kabullenemiyoruz. Tekrar eski ismimiz olan Kızılcin'i istiyoruz. Şu anda bizim ismimiz Evrenköy geçtiği için toplumda darbeci, darbeci köyüymüş gibi hissediliyor. Biz darbeci köyü olarak anılmak istemiyoruz" dedi.

12 Eylül darbesini yaşayan köy halkından İdris Altuntaş (62) ise, darbe zamanı askerde olduğunu ve çok sıkıntılar yaşadığını belirtti. Döndüğünde belde halkına da sıkıntı yaşadığını gördüğünü belirten Altuntaş, "Evrenköy ismiyle o günleri tekrar yaşıyoruz. O yüzden eski ismimizi geri almayı istiyoruz" diye konuştu.

Valiliğin konuyu İl Genel Meclisi'ne taşıması ve talebin değerlendirilmesi bekleniyor.

Evrenköy halkı, eski ismini geri istiyor

Evrenköy, Keskin, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
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