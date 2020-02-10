Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Evrenol, son filmi 'Peri'yi anlattı' - Son Dakika Magazin

Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi, "Peri: Ağzı olmayan kız" adlı filmi sinema izleyicisiyle buluşturdu.

Evrenol, son filmi

Nilüfer Belediyesi, "Peri: Ağzı olmayan kız" adlı filmi sinema izleyicisiyle buluşturdu. Yönetmen Can Evrenol, izleyicilerle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.


Fantastik, korku film türündeki kısa filmleri; "Baskın", "Housewife" ve Türkiye yapımı ilk Netflix dizisi olan "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarıyla tanınan başarılı yönetmen Can Evrenol, Nilüfer Belediyesi'nin konuğu oldu. Evrenol, 7 Şubat'ta vizyona giren son filmi "Peri: Ağzı olmayan kız"ın Konak Kültürevi'ndeki ücretsiz gösterimi sonrası izleyicilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.


Çektiği kısa filmlerle özellikle yurt dışında isminden sıkça söz ettiren, oldukça farklı yapımlarla kendisine bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Can Evrenol'a söyleşide, aynı zamanda filmin kostüm şefi olan eşi Elif Domaniç ve oğlu Uzay da eşlik etti.


Evrenol, hayali bir santraldeki patlamadan 10 yıl sonra, Büyük Dünya Savaşı devam ederken karantina altındaki bir kasabada yaşananları Peri'nin gözünden aktaran filmi ve yönetmenlik serüveni ile ilgili izleyicinin sorularını cevapladı.


"Filmin +16 alması beni çok üzdü, ama filmin asıl yolculuğunun gişeden sonra yurtdışında ve online platformlarda başlayacağını düşünüyorum" diyen yönetmen, post akoliptik-doğal felaket filmi olarak nitelendirdiği "Peri"nin alt yapısını oluştururken çocuk macera filmlerinden etkilendiğini söyledi.


Can Evrenol'a, gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan Başkan Turgay Erdem adına teşekkür etti.


Kırklareli, Şile ve Sivas'ta çekimleri tamamlanan filmin, Konak Kültürevi'nde 14 Şubat Cuma gününe kadar farklı seanslarda ücretsiz olarak gösterimi sürecek. Senaryosu Kutay Ucun ve Can Evrenol ikilisine ait olan filmin oyuncu kadrosunda ise Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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