Evrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısı

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Selefiler ile Menzilciler sokak ortasında çatıştı!

Binali Yıldırım, geçen sene kendisini çay içmeye davet eden aileyi unutmadı

Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı