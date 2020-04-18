Evrensel temel gelir, koronavirüs krizinden sonra kalıcı hale gelir mi?

Oxford Üniversitesi'nden iktisatçı Daniel Susskind, şu anki küresel sağlık ve ekonomik krizin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın yaşadığı durumla neredeyse aynı olduğunu belirtiyor.

Papa Francis 'ten Facebook 'un kurucusu Mark Zuckerberg 'e, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis Guindos'dan Tesla'nın kurucusu Elon Musk 'a, dünyanın tanınmış birçok ismi, dünyayı kasıp kavuran ve eşi benzeri görülmemiş ekonomik sonuçları beraberinde getiren koronavirüs salgını sonrası Evrensel Temel Gelir fikrinin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

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