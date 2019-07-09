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Evrim, 1 yıldır kayıp

1 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde kaybolduğunda 3.5 yaşında olan Evrim Atış bir yıldır bulunamadı.

Evrim, 1 yıldır kayıp, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde kaybolduğunda 3.5 yaşında olan Evrim Atış bir yıldır bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda anne Dilek Atış'ın iddiasına göre, kardeşinin yanına bıraktığı kızını kısa bir süre sonra döndüğünde yerinde bulamamıştı. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekiplerinin aylarca süren arama çalışması gerçekleştirmişti. 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaklaşık 4 ay ormanlık alanlarda, köyde, mağaralarda özel ekipler, hassas burunlu köpeklerle yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar bulguya rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:53 Kaynak: İHA
Yenisu, Turhal, Tokat, 3. Sayfa
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